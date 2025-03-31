По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в феврале 2025 года доля отказов по заявкам на потребительские кредиты выросла до 75,2%. Это происходит из-за снижения спроса на заемные средства со стороны качественных заемщиков и нежелания банков рисковать. Вместе с тем, по данным Центробанка, стали выходить на просрочку кредиты, выданные по более высоким ставкам, а также новым заемщикам.

По данным НБКИ, доля отказов по заявкам на необеспеченные розничные кредиты в российских банках в феврале составила 75,2%. Это на 4,1% больше, чем годом ранее, и на 0,2% выше значений января 2025 года. Таким образом, доля отказов достигла самого высокого значения за последний год.

При этом доля отказов значительно различается в зависимости от сегмента заемщика. Так, меньше всего их получали клиенты с самым высоким персональным кредитным рейтингом от 751 до 999 баллов. У них доля отказов в феврале составила лишь 31,2%.

Заемщикам, чей рейтинг составляет 501-750 баллов, не одобряли кредиты в 56,5% случаев. А вот у клиентов с 251-500 баллами 81,1% заявок были отклонены банками. Заемщики с самым низким рейтингом получали отказ в 96,3% случаев.

По словам директора по маркетингу НБКИ Алексея Волкова, в результате повышения ключевой ставки и ужесточения макропруденциальных ограничений, в потребительском кредитовании преобладают такие тенденции, как общее сокращение спроса на кредиты со стороны населения и снижение интереса к риску со стороны кредиторов.

На долю отказов влияет и жесткое регулирования выдач со стороны Центробанка. В первые три квартала 2024 года банки наращивали предоставление необеспеченных потребительских кредитов с повышенным уровнем риска. В связи с этим Банк России ужесточал макропруденциальную политику, повышая надбавки к коэффициентам риска и снижая лимиты по кредитам заемщикам с высокой долговой нагрузкой. Действие количественных ограничений ЦБ продлил на второй квартал 2025 года.

Эксперты отрасли прогнозируют максимальное сокращение кредитного рынка. «В условиях высоких ставок банки будут уделять первоочередное внимание качеству кредитного портфеля. Как результат, портрет розничного заемщика поменяется в пользу клиентов с низкой долговой нагрузкой и тех, кто подходит под условия госпрограмм», — считает зампред правления ВТБ Георгий Горшков.

По оценке банка, в 2025 году россияне оформят розничные кредиты на 9,1 трлн руб. Из них продажи кредитов наличными достигнут максимум 3,8 трлн руб., снизившись на треть к прошлому году.

В тоже время, по данным Центробанка, закредитованность населения снизилась до рекордно низких значений за последние 10 лет. Общий объем кредитов россиян уменьшается уже третий месяц подряд — к марту он упал на 390 млрд руб. В последние годы этот показатель стабильно увеличивался — в середине 2023 года рост доходил почти до триллиона каждый месяц.

Управляющий по анализу банковского и финансового рынков ПСБ Дмитрий Грицкевич сообщил, что столь же значительное падение, как сейчас, было отмечено только в 2015 году. Тогда оно достигло 645 млрд руб. По мнению эксперта, сейчас рост кредитования на рынке ограничивает высокая ключевая ставка.