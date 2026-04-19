Федеральная налоговая служба (ФНС) официально опровергла слухи о тотальной слежке за банковскими картами всех россиян. Усиленный контроль за переводами, предусмотренный новой редакцией законопроекта в Госдуме, коснется лишь 3% экономически активного населения страны. Добросовестные граждане, в полной мере декларирующие свои доходы и уплачивающие налоги, не столкнутся с дополнительными проверками.

Unsplash

Новый механизм предполагает, что ФНС будет получать от Центрального банка информацию только о тех гражданах, чьи операции по счетам обладают явными признаками ведения нелегальной предпринимательской деятельности или регулярного получения незадекларированных доходов от третьих лиц.

Точные критерии подозрительных операций сейчас разрабатываются совместно с регулятором.

Главной отправной точкой для начала налоговой проверки станет превышение лимита ежегодного незадекларированного дохода в размере 2,4 миллиона рублей. В ведомстве подчеркивают, что сам по себе крупный перевод является лишь одним из множества маркеров риска, и система будет анализировать транзакции комплексно.

Разъяснения налоговой службы последовали за публикациями в СМИ о том, что под жесткий контроль могут попасть около 10 млн россиян.

В ФНС заверили, что цель нового закона — не давление на рядовых пользователей банковских карт, а исключительно вывод из тени тех предпринимателей и фрилансеров, которые систематически нарушают законодательство и скрывают многомиллионные обороты от налогообложения.

Подпишитесь на «Инк» в Telegram. Там мы пишем нескучным языком о самом важном для предпринимателей. Подписаться.