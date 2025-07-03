Новая ИИ-модель Centaur («Кентавр»), разработанная учеными из Института Макса Планка в Мюнхене (Германия), способна с высокой точностью имитировать процессы принятия решений. Обученная на базе Psych-101, включающей более 10 млн решений из 160 психологических экспериментов с участием 60 тыс. человек, модель анализирует поведение в задачах, связанных с риском, обучением на вознаграждении и моральными дилеммами.

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«Кентавр» превосходит традиционные психологические модели, сочетая интерпретируемость и предсказательную точность. Она адаптируется к новым ситуациям, предсказывая не только решения, но и время реакции.

Доктор Марсель Бинц, один из разработчиков модели, отметил, что «Кентавр» — это виртуальная лаборатория для моделирования решений. Она может анализировать классические эксперименты и изучать индивидуальные особенности, например, при депрессии или тревожности.

Разработчики видят применение «Кентавра» в здравоохранении, психологии и даже экологии. Они планируют дополнить модель демографическими и психологическими данными для более точных прогнозов. Для соблюдения этики модель сделана открытой и может работать локально, обеспечивая защиту данных.

Исследователи намерены изучить, как модель обрабатывает информацию, чтобы понять различия в принятии решений у здоровых людей и тех, кто страдает психическими расстройствами.