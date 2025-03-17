Расположенный в Германии, близ Аугсбурга, дом «Антон II» Манфреда Люкса, созданный в сотрудничестве с Антксоном Кановасом, является разборной деревянной конструкцией, созданной без использования клея. Это здание переосмысливает понятие экологичной архитектуры.

Как прототип адаптивного, ресурсосберегающего жилища, его конструкция основывается на деревянном каркасе, изготовленном без металлических крепежей, что обеспечивает возможность полной разборки и повторного использования. В основе дома лежит 80-сантиметровая структурная решетка, позволяющая варьировать высоту здания до трех этажей.

Кессонные потолки опираются на наклоненные под углом 7 градусов наружу балки. Это обеспечивает затенение окон первого этажа летом и одновременно защищает деревянные стены дома от воды.

Крутая крыша верхнего этажа, наклоненная под углом 70 градусов, улучшает климатические характеристики и комфорт в помещении.

Использование необработанной древесины ясеня, полученной из близлежащего леса Зибентиш, соответствует принципам устойчивого развития Манфреда Люкса: ни одно дерево не было срублено, и даже металлические фрагменты военного времени, найденные в заготовленной древесине, были сохранены в интерьере.

Внутри дома в ребра каркаса глубиной 60 см встроены шкафы и полки, что позволяет максимально эффективно использовать пространство площадью 80 кв. м. Конструкция полностью изготовлена на основе столярных технологий: опоры, соединенные «ласточкиным хвостом», и деревянные штифты обеспечивают точную сборку без применения клея.

В дизайне использованы принципы кругового строительства, а фундамент частично сделан из переработанных бетонных блоков, первоначально использовавшихся при строительстве силосных ям.

Несмотря на свою уникальную архитектуру, дом Anton II задуман как часть масштабируемой серии жилья, с вариациями форм, облицовки — от черепицы до соломы или металла — и с адаптируемыми планировками.