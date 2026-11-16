Исследователи из Университетской клиники Бонна и Боннского университета разработали метод, который позволяет значительно омолаживать человеческие клетки в лабораторных условиях. Ученые преобразовали предшественники эритроцитов в нейронные стволовые клетки, при этом молекулярный возраст клеток снизился с 80 до менее чем 20 лет. Результаты исследования опубликованы в научном журнале Aging Cell.

Jose Antonio Rodriguez Davia, Unsplash

В организме человека существуют сотни типов клеток. Несмотря на одинаковый генетический материал, в процессе развития каждая из них приобретает определенные функции. Например, клетки крови не могут самостоятельно превратиться в нервные клетки. Однако современные методы клеточного перепрограммирования позволяют изменить их первоначальное предназначение.

Для этого ученые использовали специальные белки — факторы транскрипции, которые меняют работу генов и заставляют клетку следовать новой программе развития.

Исследовательская группа под руководством профессора Оливера Брюстле смогла напрямую перепрограммировать предшественники эритроцитов в нейронные стволовые клетки — клетки, из которых впоследствии можно получить нейроны.

Главным открытием стало то, что в процессе преобразования клетки не только меняли свою специализацию, но и заметно омолаживались.

Чтобы оценить этот эффект, ученые использовали так называемые эпигенетические часы. Они измеряют возрастные изменения в ДНК, которые накапливаются с течением времени и влияют на активность генов, но не меняют саму последовательность ДНК.

Результаты оказались впечатляющими: клетки, полученные от 80-летнего человека, после перепрограммирования показали молекулярный возраст менее 20 лет. При этом исследователи отмечают, что клетки действительно приобретали свойства более молодых клеток.

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Ранее подобное омоложение уже наблюдали при перепрограммировании клеток, но для этого требовался двухэтапный процесс. Сначала клетку превращали в универсальную стволовую клетку, способную дать начало практически любому типу тканей, а затем направляли ее развитие в сторону нервной системы.

Боннские ученые предложили более прямой подход: клетки крови сразу превращаются в нейронные стволовые клетки, минуя промежуточную стадию.

Еще одно преимущество метода — постепенное омоложение. В отличие от ранее известных подходов, процесс продолжался несколько недель и наблюдался более 100 дней. Это позволяет исследователям отслеживать изменения и выяснять, какие вещества и факторы способны ускорять или замедлять клеточное омоложение.

В дальнейшем такая технология может помочь лучше понять механизмы старения и разработать новые подходы к изучению нейродегенеративных заболеваний, включая болезнь Альцгеймера. Возраст остается одним из главных факторов риска развития подобных нарушений.

При этом речь пока идет о лабораторном исследовании, а не о готовом методе омоложения организма или лечении возрастных заболеваний. Однако открытие дает ученым новую модель для изучения того, как клетки могут возвращаться к более молодому состоянию.

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