В мае 2022 года команда китайских спелеологов совершила открытие, напоминающее сюжет романа «Затерянный мир». В уезде Лэе Гуанси-Чжуанского автономного района, известного своими карстовыми ландшафтами, они спустились в гигантскую карстовую воронку (провал) и обнаружили на ее дне полноценный первобытный лес, который, вероятно, был изолирован от внешнего мира на протяжении тысячелетий.

Hanshun Gong

Глубина провала составляет 192 метра, а его объем превышает 5 млн кубических метров. Когда исследователи достигли дна, они оказались в совершенно другом мире. Их взору предстали древние деревья высотой до 40 метров, чьи густые кроны тянулись к далекому пятну света наверху. Подлесок был настолько плотным, что достигал человеку по плечо. Из-за особого микроклимата и высокой влажности стволы деревьев и камни покрывал густой мох.

Этот «затерянный мир» смог сформироваться благодаря уникальным условиям. Провал имеет три больших отверстия в «потолке», через которые на дно проникает достаточно солнечного света для роста высоких деревьев. При этом отвесные стены надежно изолировали экосистему на дне от внешнего мира. Ученые предполагают, что в этом лесу могут обитать виды растений и животных, которые либо считались вымершими, либо вообще неизвестны науке.

Лидер экспедиции Чэнь Лисинь описал свои ощущения, сравнив их с путешествием в другой мир. Растения были невероятно густыми, а сам факт существования такого пышного леса на дне глубокой пещеры поражал воображение. Каждый шаг открывал что-то новое, и исследователи уверены, что детальное изучение этого места займет много времени и принесет еще не одно открытие.

Карстовые воронки такого типа, известные в Китае как «тянькэн» («небесная яма»), — это геологическое чудо. Они образуются, когда подземные реки размывают известняковые породы, что приводит к обрушению «крыши» гигантской пещеры. Регион Гуанси особенно богат на такие образования, но находка целого леса на дне — это исключительное событие.

Открытие в уезде Лэе — это не просто красивая картинка. Это уникальная природная лаборатория, которая позволит ученым изучить, как развивается экосистема в полной изоляции. Возможно, именно здесь скрываются новые виды орхидей, папоротников, насекомых или даже мелких позвоночных, которые эволюционировали своим, особым путем. Эта находка еще раз доказывает, что на нашей планете все еще остались уголки, не тронутые человеком и хранящие тайны далекого прошлого.