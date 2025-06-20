Китайский финтех-гигант Ant Group расширяет сферу применения умных очков с искусственным интеллектом для совершения цифровых платежей. Первая успешная транзакция за пределами материкового Китая была недавно проведена в Гонконге с использованием очков Meizu StarV и приложения AlipayHK.

Фото: scmp.com

Новая технология позволяет пользователям оплачивать покупки без телефона — достаточно надеть очки, отсканировать QR-код и подтвердить платеж голосовой командой. Весь процесс, включая распознавание голоса и намерений пользователя, обеспечивается ИИ-системой Ant Group.

Ранее компания уже запустила аналогичный сервис в материковом Китае совместно с производителем AR-очков Rokid. По словам представителей Ant Group, в ближайшие годы технология может развиться до возможности совершать платежи простым взглядом на товар или соответствующим жестом.

Эксперты отмечают, что интеграция платежных функций в умные очки может значительно ускорить их распространение по всему миру, открывая новые возможности для бесконтактных транзакций.