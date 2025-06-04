Компания Google приступила к тестированию новой экспериментальной функции в своем поисковом сервисе, которая использует ИИ для генерации кратких сводок о местных погодных условиях. Эта функция призвана сделать погодные сводки более информативными и контекстуализированными.

Новая функция представляет собой текстовую карточку, которая может появляться в результатах поиска между почасовым прогнозом и прогнозом на 10 дней. В этой карточке содержится сгенерированное ИИ краткое описание текущей погоды, состоящее из двух строк. Пользователи могут нажать на карточку, чтобы развернуть ее и получить более подробную информацию. На данный момент тестирование проводится среди ограниченного числа пользователей.

Внизу карточки с ИИ-сводкой размещено примечание «Генеративный ИИ является экспериментальным», аналогичное тем, что сопровождают другие недавно внедренные Google функции на базе искусственного интеллекта. Также в конце резюме присутствует значок ссылки, который открывает статьи, связанные с местной погодой. Предполагается, что именно эти источники используются ИИ-моделью Google для генерации обзора, что делает этот опыт похожим на функцию AI Overviews для суммаризации результатов поиска.

Отличительной чертой новой функции является ее ориентация на текстовую информацию и предоставление контекста, а не на визуализацию или необработанные данные, как, например, в полноэкранном приложении Google Weather или функции AI Weather Report на Google Pixel 9. Основной упор сделан на объяснение погодных условий, что может быть полезно для пользователей, ищущих более глубокое понимание прогноза.

Это нововведение является частью более широкой стратегии Google по интеграции генеративного ИИ в свои продукты. Компания стремится улучшить пользовательский опыт, предоставляя более релевантную и легко усваиваемую информацию. Тестирование ИИ-сводок погоды показывает намерение Google расширить применение ИИ на различные типы повседневных запросов, делая поиск более интеллектуальным и полезным инструментом.