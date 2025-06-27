Компания Google анонсировала новую ИИ-функцию на базе модели Gemini для своего сервиса Таблицы (Sheets). Нововведение предназначено для автоматической генерации текста, что значительно упрощает заполнение и анализ данных в электронных таблицах. Теперь пользователи могут создавать контент, обобщать информацию и категоризировать данные с помощью простых команд.

Суть проблемы, которую решает новая функция, — это рутинная и трудоемкая работа по ручному вводу и обработке текстовой информации в таблицах. Часто пользователям приходится тратить много времени на создание однотипных описаний, классификацию отзывов или создание рекламных текстов. ИИ-функция призвана автоматизировать эти процессы.

Решение реализовано в виде новой формулы =AI(…). Пользователь может дать команду ИИ, указав в качестве контекста другие ячейки. Например, можно попросить Gemini написать рекламный текст для продукта, основываясь на данных о целевой аудитории и задачах кампании, которые содержатся в соседних столбцах. Формула выглядит так: =AI(«Напиши официальный рекламный текст для продукта…», A2:C2).

Функция также может использоваться для обобщения отзывов клиентов или классификации запросов по категориям, таким как «комплимент», или «возврат». Однако существуют некоторые ограничения. На данный момент функция поддерживает только текстовые ответы и может обрабатывать не более 200 выделенных ячеек за один раз.

Это обновление делает Google Workspace более мощным и конкурентоспособным инструментом. Интеграция практических ИИ-функций напрямую в таблицы повышает производительность пользователей и ценность всего пакета офисных приложений. Новая возможность уже доступна для пользователей с бизнес- и корпоративными планами Google Workspace, а также для подписчиков Gemini AI Pro и Ultra.