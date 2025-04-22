Глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский на II Всероссийском муниципальном форуме «Малая родина — сила России» сообщил, что Госдума и Совет Федерации начали активное обсуждение вопросов законодательного регулирования сферы искусственного интеллекта.

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По словам Боярского, регулирование искусственного интеллекта обязательно появится. Он сообщил, что рабочие группы созданы в Государственной думе и в Совете Федерации.

Боярский также напомнил, что в настоящее время отсутствует законодательное регулирование этой сферы. «Подписан такой добровольный кодекс этики между крупнейшими IT-компаниями. Однако он не обязателен к исполнению и, на мой взгляд, этого недостаточно», — отметил он.

Депутат также заявил, что за искусственным интеллектом будущее с точки зрения как программирования, так и экономических и производственных процессов. При этом он выразил сомнение в том, что ИИ необходим в образовании и медицине или в энергетическом и транспортном обеспечении.

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Накануне директор по информационной безопасности американской компании Anthropic Джейсон Клинтон сообщил, что уже в следующем году в компаниях могут появиться полностью виртуальные сотрудники на базе искусственного интеллекта и с доступом к корпоративным сетям.

Он считает, что появление таких технологий потребует от бизнеса пересмотра стратегий кибербезопасности, так как эти ИИ-агенты будут намного более автономны. Эксперт отметил, что бизнесу предстоит решить, как защитить аккаунты ИИ-сотрудников, смогут ли они противостоять кибератакам, какой доступ к сети им следует предоставить и кто будет отвечать за модерацию их действий.