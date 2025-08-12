В Государственной Думе выразили озабоченность проблемой перегрузки школьников и обсудили вопрос эффективности домашних заданий в их нынешнем виде. По словам парламентариев, современные ученики вынуждены посвящать учебе от 8 до 10 часов ежедневно.

Prostooleh/Freepik

Особую тревогу у депутатов вызывает массовое использование школьниками технологий искусственного интеллекта при выполнении домашних работ. Эксперты отмечают, что доступ к нейросетевым сервисам зачастую сводит учебный процесс к формальности, когда задания выполняются автоматически без должного осмысления материала.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин подчеркнул, что перед законодателями стоит сложная двуединая задача: сохранить образовательную ценность домашних заданий для закрепления знаний, одновременно исключив возможность их механического выполнения с помощью ИИ и готовых интернет-решений.

Парламентарии внимательно изучают международный опыт организации самостоятельной работы учащихся. Во многих странах домашние задания приобрели исследовательский характер и направлены в первую очередь на развитие критического мышления.

Ранее прошедшее обсуждение в Telegram-канале Володина собрало более 10 тыс. комментариев. Оказалось, что свыше половины его участников считают учебную нагрузку на школьников чрезмерной. При этом мнения относительно полной отмены домашних заданий разделились.

В ближайший месяц Володин намерен продолжить обсуждение этой актуальной проблемы и выработать предложения по изменению ситуации.