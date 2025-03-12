Депутаты Госдумы вносят на рассмотрение законопроект о запрете рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг и развитии механизмов выявления и блокировки ресурсов, содержащих предложения об их предоставлении. Речь о таких практиках, которые не имеют научного обоснования, вводят людей в заблуждение и зачастую используются для мошенничества, пояснила председатель комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина.

В своем Telegram-канале Останина сообщила, что совместно с коллегами вносит на рассмотрение Госдумы законопроект, направленный на запрет рекламы эзотерических, духовных и энергетических услуг, а также на блокировку ресурсов, распространяющих такие предложения.

Авторы предлагают внести изменения в закон «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и разрешить Роскомнадзору блокировать интернет-ресурсы с рекламой эзотерических услуг.

В пояснительной записке перечислены виды деятельности, которые, не имеют научного обоснования, не признаются медицинскими, терапевтическими или образовательными и осуществляются в рамках гражданско-правовых отношений.

К ним, согласно документу, относятся услуги алхимика, астролога, астропсихолога, аура-диагноста, биоэнергетического терапевта, ведьмы, духовного наставника (гуру), игропрактика, космоэнергета, кристаллотерапевта, мага, медиума, нейрографа, нейрокодировщика, нумеролога, нутрициолога, практика осознанных сновидений, расстановщика, регрессолога, рейки-мастера, ретритактиватора, руниста, рунолога, специалиста по васту, специалиста по тантре, специалиста по фэншуй, таролога, хилера, хироманта, чакра-терапевта, чакролога, ченнелера, цифрового психолога-астролога, эзотерического коуча, энергетического очистителя, энергопрактика, энергосессиолога и энерготерапевта.

По мнению авторов, такая деятельность относится к сфере субъективных представлений, а перечисленные услуги не могут считаться достоверными с позиций науки и логики. Кроме того, значительная часть общества расценивает их как вводящие в заблуждение и имеющие признаки мошенничества.

Останина заявила, что целью законопроекта является защита граждан от психологического и финансового вреда. По ее словам, международный опыт таких стран, как ЮАР, Индии и Китая подтверждает, что ограничение подобной деятельности снижает риски обмана.

Депутат также отметила, что за 2024 год подобные деятели «увели» более 100 млрд руб. из карманов домохозяйств и семей.