Группа депутатов внесла в Госдуму законопроект, который может изменить привычные правила оформления больничных. Предлагается ввести особый «временный адаптивный режим труда», позволяющий сотруднику при определенных условиях продолжить работу удаленно в период нетрудоспособности без открытия официального листа нетрудоспособности.

Kelly Sikkema/Unsplash

Как следует из документа, новый режим предлагается закрепить в Трудовом кодексе отдельной статьей. Его суть — предоставить возможность работнику, временно утратившему обычную трудоспособность, выполнять свои обязанности дистанционно, если состояние здоровья это позволяет. При этом за ним сохраняется средний заработок.

Как пояснил один из авторов проекта, председатель профильного комитета Госдумы Ярослав Нилов, инициатива призвана создать правовой механизм для перехода на дистанционный режим в ситуациях, когда это не представляет опасности для здоровья.

Ключевые условия для перехода на такой режим:

— Требуется согласие самого работника.

— Необходимо медицинское заключение, подтверждающее допустимость удаленной работы.

— Работодатель обязан обеспечить условия труда, адаптированные к состоянию здоровья сотрудника.

Согласно тексту законопроекта, новый режим может применяться как на весь период временной нетрудоспособности, так и на его часть. Он вводится дополнительным соглашением к трудовому договору и может быть прекращен по взаимной договоренности, по желанию работника или в случае ухудшения его самочувствия.

Другой автор инициативы, депутат Дмитрий Свищев, подчеркнул, что цель законопроекта — не принудить к работе, а предложить сторонам цивилизованный инструмент для сотрудничества в сложных обстоятельствах. По его словам, это логичный шаг в развитии трудового права в цифровую эпоху.

Если закон будет принят, он вступит в силу с 1 января 2027 года.

