После ДТП с туристическими внедорожниками в Сочи в Госдуме предложили закрепить понятие «джиппинг» в законодательстве и разработать для него единые правила безопасности.

По словам заместителя председателя комитета по туризму Натальи Костенко, сегодня этот вид отдыха не имеет четкого правового статуса и регулируется лишь как спортивное направление, что создает пробелы в вопросах безопасности.

Депутаты намерены ввести официальное определение джиппинга, предусмотреть обязательное сопровождение инструкторов, проработку маршрутов и соблюдение техники безопасности на сложных участках.

По словам Костенко, в этой сфере существует множество нюансов, которые требуют внимания законодателей. Она отметила, что необходимо тщательно изучить обстоятельства произошедших ДТП, поскольку спрос на такие экскурсии все равно будет, а значит, важно сделать их максимально безопасными.

Поводом для инициативы стали две аварии в Лазаревском районе Сочи, где при опрокидывании внедорожников погибли два человека. Рассмотреть вопрос депутаты планируют в сентябре, чтобы к следующему туристическому сезону подготовить правовую базу для популярного, но рискованного вида отдыха.