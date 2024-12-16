Законодатели предложили предоставить работникам, которые заболели, возможность выбирать: взять больничный с потерей зарплаты или работать из дома с сохранением полного оклада. Эксперты поднимают вопрос о необходимости постепенно увеличивать компенсацию за время болезни. Однако работодатели опасаются, что такая практика может привести к злоупотреблениям со стороны сотрудников.

Госдума предложила Минздраву ввести обязательное письменное согласие для оформления больничного листа. Председатель комитета Госдумы по труду Ярослав Нилов пояснил, что это поможет работнику решить, может ли он работать удаленно, не ухудшая свое здоровье.

Эксперт считает, что работодателям невыгодно терять сотрудников на определенные сроки. Например, если у человека сломана нога, но он все равно может работать на компьютере из дома и готов это делать. В такой ситуации это будет удобно и выгодно всем сторонам, но из-за оформления больничного в электронном виде официальное согласование невозможно, — объясняет Ярослав Нилов.

Кроме того, работодатели сталкиваются с проблемами, связанными с цифровыми больничными, которые могут долго оставаться незакрытыми в базе данных. Депутат предлагает включить этот аспект в коллективный договор или трудовой контракт.

«Это не касается всех случаев и заболеваний. К примеру, ковид: у одного человека он протекает с высокой температурой, а у другого — бессимптомно. Нельзя поступать в ущерб здоровью. Однако для некоторых заболеваний, таких как перелом или легкое ОРВИ, работа не представляет собой серьезных помех, и в этих случаях разумно разрешить удаленную работу», — говорит эксперт. Он также подчеркивает, что важно учитывать сферы деятельности: если физическое присутствие в офисе или на производстве необходимо, тогда удаленный формат работы не подходит.

Профессор экономики Финансового университета и бывший замминистра здравоохранения РФ Александр Сафонов подчеркивает, что работники часто выбирают выходить на работу даже в случае болезни, чтобы не терять заработок. Поскольку они не могут адекватно оценить риск для своего здоровья, Сафонов предлагает, чтобы вопрос о необходимости больничного решал врач. После этого должна рассматриваться возможность внедрения удаленной работы. Он также акцентирует внимание на необходимости повышения компенсации за время нетрудоспособности.

В Российском союзе промышленников и предпринимателей (РСПП) считают, что работодатели и профсоюзы не поддержат предложенную идею. Нахождение работника в состоянии нетрудоспособности создает для работодателя риск ответственности за здоровье сотрудника.

Касаемо офисных работников, вице-президент ТПП РФ Илья Зубков отметил, что сложилась неформальная практика, когда работодатель и работник соглашаются на дистанционный формат работы при недомогании, поэтому неясно, что изменится с официальным закреплением этой нормы.

Больничный нужен для лечения, а не для работы из дома, хотя цифровизация способствовала развитию телемедицины. Врачи могут консультировать онлайн, а электронные больничные оформляются без личного присутствия больного и обычно минимум на три дня. Однако уход на больничный иногда ведет к потере зарплаты. Нина Кузьмина подчеркивает, что не стоит применять эту практику ко всем работникам, поскольку профессии, такие как повар, металлург или водитель, не подразумевают работу из дома.

Предложение о выборе между оформлением больничного и удаленной работой выглядит многообещающе, но для его реализации нужно учитывать множество факторов, отмечает эксперт Ассоциации юристов России Александр Зелинко. Он акцентирует внимание на необходимости четких критериев для определения, когда возможно дистанционное выполнение обязанностей, а когда требуется больничный. Также важен механизм согласования с работодателем, чтобы избежать недопонимания. Однако не все работодатели готовы к такой модели, опасаясь возможных злоупотреблений со стороны сотрудников.

Оксана Дмитриева, депутат Госдумы и экс-министр труда, считает, что введение новой нормы в Трудовой кодекс нецелесообразно. Она уверена, что если работник может работать удаленно при недомогании, то дополнительных изменений не требуется. В случаях серьезного ухудшения здоровья необходимо брать больничный, а не заменять его удаленной работой. Дмитриева также упоминает, что врачи итак жалуются, что люди игнорируют больничные и работают, ухудшая свое состояние.

Адвокат и советник Федеральной палаты адвокатов Ольга Власова считает, что данная законодательная инициатива не до конца продумана. Она отмечает, что больничный лист подтверждает временную неспособность человека работать, и если врач его выдает, это означает, что пациент не может трудиться ни дома, ни в офисе.

Что касается удаленных сотрудников, Ольга Власова добавляет, что их трудовые отношения регулируются главой 49.1 Трудового кодекса Российской Федерации. Согласно этой норме, стороны заключают трудовой договор, что подразумевает возможность индивидуального согласования всех остальных вопросов между работодателем и работником без необходимости специального регулирования, отметила эксперт.

Скандинавский центр здоровья и платформа онлайн-рекрутинга hh.ru рассказали Inc. о результатах совместного исследования, в котором приняли участие более 2 тыс. россиян. Оказалось, что почти половина опрошенных (48%) не берут больничные на работе. Многие признались, что боятся проблем на работе, а каждый пятый пожаловался, что это запрещено руководством.