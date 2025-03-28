Группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о внесении изменений в механизм привлечения финансирования российским бизнесом через краудфандинговые платформы. Карточка проекта опубликована в базе данных нижней палаты парламента.

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«Краудфандинг позволяет финансировать проекты за счет объединения в пул небольших денежных сумм, предоставляемых широким кругом розничных инвесторов. При этом, как показала практика, разные способы инвестирования на таких платформах требуют и различного регуляторного подхода», — сказано в пояснительной записке к законопроекту.

В частности, инициатива:

предусматривает возможность финансировать проект уже с момента сбора минимально необходимой суммы инвестиций и не дожидаться, когда соберется максимальная сумма;

ограничивает предельное значение разницы между минимальной и максимальной суммой, содержащей в инвестиционном предложении, на уровне 25%;

устанавливает, что договор инвестирования считается заключенным после передачи безналичных денег с номинального счета оператора инвестплатформы, а не с момента зачисления собранного на расчетный счет привлекающему инвестиции;

дает оператору возможность инвестировать или привлекать инвестиции на своей платформе, а чтобы не было конфликта интересов, устанавливает запрет для оператора выполнять одновременно обе функции;

совершенствует контрольно-надзорные механизмы Центробанка;

содержит меры защиты прав сторон, регулирует случаи расторжения договора и регламентирует раскрытие информации.

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