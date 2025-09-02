В колыбели Олимпийских игр, Древней Олимпии, с 29 августа по 2 сентября прошла первая Международная олимпиада гуманоидных роботов (IHO 2025). Андроиды демонстрировали свои навыки в боксе, футболе и других дисциплинах, в то время как их создатели обсуждали, когда же роботы наконец смогут помогать нам по дому.

Проблема современных человекоподобных роботов заключается в том, что, несмотря на стремительный прогресс в области искусственного интеллекта, их физические возможности все еще сильно ограничены. Роботы на олимпиаде передвигались неуклюже и постоянно нуждались в подзарядке, но многие из них показали недюжинные способности.

Организатор мероприятия, греческий ученый Минас Лиарокапис, считает, что сначала гуманоиды отправятся в космос, и только потом — в наши дома, поскольку бытовая среда является «последним рубежом» из-за своей сложности и непредсказуемости. Главной же целью робототехники на сегодня он назвал достижение высокой надежности, которая пока остается дорогой и труднодостижимой.

Олимпиада собрала ведущих представителей робототехнической экосистемы со всего мира. Среди участников были роботы Apollo от Apptronik, которые сыграли в футбол, роботы-боксеры от Unitree, промышленные роботы от Acumino и Philon, а также знаменитые Nao и Pepper. Мероприятие привлекло участников из более чем 20 стран.

Символично, что местом проведения была выбрана именно Олимпия, где когда-то прославлялись пределы человеческого тела и разума. По словам Лиарокаписа, это подходящее место для начала пути роботов, с которыми человечеству предстоит жить бок о бок. Он также выразил надежду на проведение второй олимпиады, возможно, уже в Афинах.

