На российском RP-сервере GTA 5 (RMRP) виртуальный город, где происходит сюжет игры, дополнен билбордами, расположенными в тех же знаковых местах, что и в настоящей столице — на Новом Арбате, в «Москва-Сити» и других известных локациях. Оформление баннеров Flowwow, которые призывают игроков поздравить 30 ноября своих матерей, выполнено в стиле интерфейса GTA, благодаря чему они органично вписываются в среду. Подробности — в распоряжении «Инка».

Игрокам приходит задание с предложением купить букет. Выполнил задание — получил промокод в реальной жизни ко Дню матери — в России отмечается в последнее воскресенье ноября, в 2025 году выпал на 30 ноября.



Таким способом маркетплейс подарков хочет достучаться до аудитории геймеров. Классическая реклама на них действует плохо, поэтому компания решила попробовать геймификацию: чем естественнее выглядит взаимодействие, тем выше шанс, что игроки действительно заинтересуются.

«Мы ищем нестандартные пути рассказать целевой аудитории о будущем Дне матери. <…> Наша гипотеза заключается в том, что с помощью геймификации мы сможем повысить конверсию в покупку среди молодых мужчин, которые плохо отзываются на “рекламу в лоб”», — объяснила Анастасия Медведева, ведущий маркетолог по работе с лидерами мнений и спецпроектами Flowwow.