В День всех влюбленных «Инк.» запускает новую тематическую рубрику — «Любить». Этот спецпроект представляет собой рейтинг любимых брендов предпринимателей, а также четыре интервью с успешными бизнес-парами.

«Инк.» опросил более 50 предпринимателей и топ-менеджеров, которые признались в любви — не к людям, а к брендам. Их искренние ответы позволили составить топ-10 любимых компаний бизнес-сообщества. В рейтинге можно найти истории о том, как бренды вдохновляют, поддерживают и остаются со своими клиентами в значимые моменты.

Свои валентинки в рейтинг любви добавили, в том числе, сооснователь Flowwow Вячеслав Богдан, директор компании Grebenuk Resulting Михаил Гребенюк, а также издатель «Инк.» Людмила Цой и совладельцы журнала — владелец Vinci Agency Мария Лапук и генеральный директор «Корпорации роботов» Артур Зархи.

В рамках серии интервью с предпринимательскими парами «Инк.» поговорил с Михаилом и Екатериной Гребенюк. Каждый из супругов руководит своим делом — консалтинговой компанией Grebenuk Resulting и брендом детской одежды KIDIN. В интервью они рассказали о взаимном уважении и о том, почему дружба между мужчиной и женщиной однажды заканчивается.

Ксения и Артур Гуфрановы — основатели сети студий балета Levita. В 2019 году они продали первую франшизу, а уже в 2022 их выручка составила 1,2 млрд руб. В интервью супруги поделились опытом преодоления личных трудностей во время активного развития бизнеса.

Михаил и Софья Беляндиновы, которые также работают над разными проектами — онлайн-страховой компанией и агентством по поиску топ-менеджеров — рассказали о том, что не хотят объединять бизнесы, чтобы сохранить баланс между работой и личной жизнью.

Александра и Юрий Клименко владеют школой коммуникации и управления Soft Skills Lab. Они признались, что с нынешним опытом не стали бы инвестировать в такой бизнес — но при этом проект все же взлетел.

А «Инк.» признается в любви к своим читателям и своему делу — рассказывать истории людей, которые меняют этот мир к лучшему — предпринимателях. Пусть для каждого не только сегодняшний день будет наполнен этим чувством, а оно — взаимно.