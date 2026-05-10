В Италии впервые официально зафиксирован случай формирующейся зависимости от искусственного интеллекта. Об этом сообщает газета Gazzetino со ссылкой на государственную службу по работе с зависимостями SERD.

Речь идет о 20-летней жительнице Венеции, которая длительное время регулярно общалась с ИИ-ботом. По данным врачей, алгоритм постепенно адаптировался под эмоциональные реакции девушки, формируя у нее ощущение постоянной поддержки и понимания. Со временем виртуальный собеседник стал для нее основным источником общения и эмоциональной опоры.

Медики отмечают, что пациентка практически прекратила живое общение с окружающими и полностью сосредоточилась на взаимодействии с ИИ. Случай был поставлен на учет как возможный пример «зависимости от искусственного интеллекта» в отделении поведенческих расстройств при управлении здравоохранения Венеции ULSS 3.

Главный врач учреждения Лаура Суарди заявила, что подобные сценарии специалисты прогнозировали заранее. По ее словам, современные модели ИИ способны все точнее подстраиваться под пользователя и формировать «комфортные ответы», что усиливает эмоциональную привязанность и может снижать критическое восприятие реальности.

Эксперты отмечают, что подобные явления фиксируются и за пределами Италии. В Китае, например, распространяется практика создания ИИ-«двойников» умерших или бывших партнеров: цифровые копии используют для общения с родственниками и близкими, что помогает смягчить утрату или расставание, но одновременно усиливает психологическую зависимость от алгоритмов.

Параллельно растут опасения специалистов относительно влияния чат-ботов на психическое состояние пользователей. Исследования показывают, что ИИ-системы, используемые для эмоциональной поддержки, могут не всегда корректно распознавать признаки кризисных состояний и в отдельных случаях усиливать тревожные или деструктивные установки у уязвимых пользователей.

В научной литературе и экспертных отчетах также отмечается, что генеративные модели могут непреднамеренно закреплять у пользователей бредовые идеи, усиливать эмоциональную зависимость и в редких случаях не препятствовать развитию суицидальных мыслей при отсутствии человеческого вмешательства.

На этом фоне специалисты подчеркивают, что ИИ все чаще используется не только как инструмент, но и как замена социального и психологического взаимодействия — от «виртуальных друзей» до псевдотерапевтов. Исследователи предупреждают, что при росте доступности таких систем критически важным становится контроль их применения в чувствительных сферах, включая психическое здоровье.

