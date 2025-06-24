В последние годы проблема микропластика стала одной из самых обсуждаемых в экологии и здравоохранении. Эти крошечные, часто невидимые частицы полимеров находят повсюду: в океанских глубинах, в арктических льдах, в воздухе, которым мы дышим, и даже в человеческом организме. В ответ на эту угрозу многие потребители стараются делать осознанный выбор, предпочитая упаковку, которая кажется им более безопасной.

Традиционно стекло считается золотым стандартом — инертный, стабильный и экологичный материал, полная противоположность «вредному» пластику. Выбирая напиток в стеклянной бутылке вместо пластиковой, покупатель часто уверен, что заботится о своем здоровье и снижает потребление микрочастиц. Однако новое исследование французских ученых полностью переворачивает эти представления.

Специалисты из французского агентства по безопасности пищевых продуктов (ANSES) провели масштабное исследование. Их целью было измерить количество микропластика в различных напитках, продаваемых во Франции, и оценить влияние типа упаковки на уровень загрязнения. Результаты, опубликованные в научном журнале, оказались полной неожиданностью даже для самих исследователей.

Ученые проверили воду, газированные напитки, лимонады, холодный чай и пиво в разных видах тары: стеклянных и пластиковых бутылках, а также в металлических банках. Ожидалось, что пластиковые бутылки покажут наихудший результат. Но все оказалось с точностью до наоборот. Именно в напитках из стеклянных бутылок было обнаружено самое высокое содержание микропластика.

Вот конкретные цифры. В безалкогольных напитках, лимонадах и пиве из стеклянных бутылок исследователи обнаружили в среднем около 100 частиц микропластика на литр. Это в 5-50 раз больше, чем в тех же напитках, разлитых в пластиковые бутылки или алюминиевые банки. «Мы ожидали противоположного результата», — призналась Иселин Шайб, аспирантка, проводившая исследование.

Откуда в стеклянной таре столько пластика?

Ученые начали внимательно изучать сами частицы. Они заметили, что микропластик, найденный в образцах из стекла, имел одинаковую форму, цвет и химический состав. Это навело их на мысль об общем источнике контаминации. Ответ оказался на поверхности, а точнее — на крышке.

Виновником загрязнения оказалась краска, которой покрыты металлические винтовые крышки стеклянных бутылок. При хранении и транспортировке крышки трутся друг о друга, оставляя на краске микроцарапины. Эти царапины, невидимые невооруженным глазом, приводят к отслоению крошечных частиц краски. При открывании бутылки эти частицы попадают прямо в напиток.

Интересно, что в бутилированной воде (как негазированной, так и газированной) и в вине уровень микропластика был низким во всех типах упаковки, включая стекло с винтовыми крышками. Почему вино оказалось «чище» газировки, ученым еще предстоит выяснить. Однако для сладких напитков и пива проблема очевидна. Газировка содержала около 30 частиц на литр, лимонад — 40, а пиво — около 60.

Хорошая новость заключается в том, что производители могут легко решить эту проблему. Агентство ANSES протестировало простой метод очистки: обдув крышек воздухом с последующим ополаскиванием водой и спиртом. Эта несложная процедура позволила снизить загрязнение микропластиком на 60%. Теперь слово за индустрией напитков.