Сенатор Стив Падилья, демократ от Калифорнии, во вторник представил законопроект, который вводит четырехлетний запрет на производство и продажу игрушек с функциями чат-ботов на основе искусственного интеллекта для детей младше 18 лет. Инициатива направлена на то, чтобы дать регулирующим органам время для разработки правил, обеспечивающих безопасность детей при взаимодействии с ИИ.

Emilipothese, Unsplash

«Чат-боты и другие инструменты искусственного интеллекта могут стать частью нашей повседневной жизни в будущем, но уже сегодня они представляют потенциальную угрозу для детей, требующую решительных действий, — подчеркнул Падилья. — Наши нормы безопасности в отношении подобных технологий находятся только на начальной стадии и должны развиваться так же быстро, как и сами технологии. Временный запрет на игрушки с встроенными чат-ботами позволит создать необходимые стандарты и рамки безопасности».

Законопроект SB 867 был разработан на фоне указа бывшего президента Трампа, который обязывает федеральные агентства оспаривать законы штатов о ИИ, однако прямо исключает нормы, связанные с защитой детей. Инициатива также последовала после ряда тревожных инцидентов, связанных с детьми и чат-ботами.

Хотя игрушки с ИИ пока остаются редкостью на рынке, уже зафиксированы тревожные случаи. В ноябре 2025 года PIRG Education Fund предупредил, что такие игрушки, как Кумма — медвежонок с чат-ботом, — могут случайно затрагивать темы, связанные с опасными предметами и сексуальностью. NBC News сообщила, что игрушка Miiloo, разработанная китайской компанией Miriat, иногда демонстрировала знания, соответствующие ценностям Коммунистической партии Китая.

Компании OpenAI и Mattel, производитель кукол Barbie, планировали выпустить «продукт с поддержкой искусственного интеллекта» в 2025 году, но релиз был отложен. Причины задержки официально не раскрыты, и пока неизвестно, появится ли игрушка на рынке в 2026 году.