В Кемеровской области подсчитали, что строительство электростанции совместно с майнинговой фермой рядом с угольными разрезами может окупиться за четыре года при вложениях около 5 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС председатель правительства региона Андрей Панов.

Ранее губернатор Кузбасса Илья Середюк заявлял, что поручит оценить экономическую эффективность возведения электростанций, теплиц и майнинговых ферм на территории угольных предприятий. Такой подход, по его словам, способен замедлить снижение объемов угледобычи.

По словам Панова, предварительные расчеты экспертов показывают, что при генерации в 25 МВт-ч и капитальных вложениях, включая затраты на оборудование, около 4,6 млрд рублей, себестоимость электроэнергии может составить 3 рубля за 1 кВт-ч. Он также отметил, что добиться такой эффективности возможно при сжигании всего 50 тыс. тонн угля в год.

Специалисты предполагают, что доход от майнинга в этом случае может достигать примерно 1 млрд руб. ежегодно. Это обеспечивает окупаемость проекта в течение четырех лет и позволяет полностью вернуть затраты на оборудование.