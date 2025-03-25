Национальное управление медицинских продуктов Китая утвердило к запуску на рынок хирургического робота ETcath компании WeMed. Это первое в мире устройство с полной интеграцией систем визуализации, роботизированных манипуляторов и искусственного интеллекта.

Фото: WeMed

Ключевая особенность робота — исключительная точность. Сообщается, что его система визуализации может идентифицировать поражения с точностью 0,1 мм, что в пять раз превосходит возможности человеческого глаза. Роботизированные манипуляторы способны контролировать движения с погрешностью менее 0,05 мм и управлять силой нажима с точностью до 0,01 Ньютона.

Встроенная база данных на основе ИИ содержит миллионы клинических случаев и способна моментально генерировать клинические модели. Робот может мгновенно анализировать медицинские изображения, что существенно повышает эффективность и точность хирургических вмешательств. На данный момент производитель не раскрыл, для каких именно операций сможет применяться новый робот.

Разработка робота ETcath является значительным прорывом для китайской медицинской промышленности. Beijing Economic-Technological Development Area (Beijing E-Town), где базируется компания WeMed, является одним из ключевых центров развития биотехнологий и медицинского оборудования, объединяющим около 5 тыс. профильных предприятий.