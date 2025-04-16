Китай готовится открыть крупнейший в стране центр по обучению человекоподобных роботов. Планируется, что он начнет работу в июле 2025 года. В центре будут готовить андроидов к широкому применению в повседневных и рабочих сценариях. Также учреждение позволит разработчикам роботов обмениваться данными для обучения новых систем.

Фото: Courtesy of the National and Local Co-Built Humanoid Robotics Innovation Center

На объекте проходят обучение более 100 видов роботов, принадлежащих более чем десятку компаний. Ожидается, что центр сможет генерировать до 30 тыс. записей данных в день, что значительно ускорит развитие индустрии человекоподобных роботов.

Учебный центр, расположенный в Шанхае, будет сосредоточен на преодолении структурных проблем: продвижении общих технологий, создании экосистем, разработке репрезентативных продуктов и внедрении решений в критически важных сценариях. Это позволит компаниям совместно решать сложные отраслевые задачи.

На первом этапе проекта роботы будут обучаться примерно 45 базовым навыкам, таким как захват, поднятие, позиционирование и транспортировка предметов. Цель состоит в создании библиотеки фундаментальных умений для выполнения задач в промышленной среде и сфере обслуживания.

В будущем центр планирует внедрить платформу обмена данными, которая позволит компаниям делиться информацией. Это должно повысить эффективность разработок и уменьшить дублирование усилий в секторе, способствуя более быстрому развитию технологий человекоподобных роботов в Китае.