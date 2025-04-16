Китай готовится открыть крупнейший в стране центр по обучению человекоподобных роботов. Планируется, что он начнет работу в июле 2025 года. В центре будут готовить андроидов к широкому применению в повседневных и рабочих сценариях. Также учреждение позволит разработчикам роботов обмениваться данными для обучения новых систем.
На объекте проходят обучение более 100 видов роботов, принадлежащих более чем десятку компаний. Ожидается, что центр сможет генерировать до 30 тыс. записей данных в день, что значительно ускорит развитие индустрии человекоподобных роботов.
Учебный центр, расположенный в Шанхае, будет сосредоточен на преодолении структурных проблем: продвижении общих технологий, создании экосистем, разработке репрезентативных продуктов и внедрении решений в критически важных сценариях. Это позволит компаниям совместно решать сложные отраслевые задачи.
На первом этапе проекта роботы будут обучаться примерно 45 базовым навыкам, таким как захват, поднятие, позиционирование и транспортировка предметов. Цель состоит в создании библиотеки фундаментальных умений для выполнения задач в промышленной среде и сфере обслуживания.
В будущем центр планирует внедрить платформу обмена данными, которая позволит компаниям делиться информацией. Это должно повысить эффективность разработок и уменьшить дублирование усилий в секторе, способствуя более быстрому развитию технологий человекоподобных роботов в Китае.