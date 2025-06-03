Китайская компания Robotera представила человекоподобного робота STAR1, который первым в мире научился мастерски пользоваться палочками для еды. Этот прорыв открывает новые горизонты для применения роботов в сложных бытовых задачах, особенно в кулинарии. Робот уже умеет готовить пельмени, булочки на пару, разливать вино и даже чокаться бокалами.

Новые умения STAR1 смог освоить благодаря роботизированной руке XHAND1, разработанной Robotera. Рука имеет 12 степеней свободы (суставов) и пять пальцев, что обеспечивает движения, максимально приближенные к человеческим. Большой и указательный пальцы имеют по три степени свободы, остальные — по две. Такая конфигурация позволяет совершать сложные и точные движения.

Технологической основой XHAND1 являются высокоточные тактильные сенсоры. Они способны распознавать широкий спектр внешних воздействий, от текстуры поверхности до температуры. Это позволяет руке взаимодействовать с окружающей средой с высокой точностью. Одной из примечательных характеристик XHAND1 является способность совершать 10 кликов мышкой в секунду — такой же скоростью могут похвастаться профессиональные киберспортсмены.

Компания Robotera, базирующаяся в Пекине, не останавливается на достигнутом. Они планируют продолжать обучение робота новым техникам китайской кухни и расширять возможности STAR1. Помимо кулинарных талантов, робот STAR1 также показал свои физические возможности: обутый в кроссовки, он в марте 2025 года обогнал своего босоногого конкурента-гуманоида в пустыне, развив скорость 12,8 км/ч по пересеченной местности. Рост робота — 1,7 м.

Успехи Robotera в разработке STAR1 и XHAND1 могут иметь значительное влияние на рынок сервисных роботов. Способность роботов выполнять сложные кулинарные задачи может быть востребована в ресторанном бизнесе, кейтеринге и даже в домашних условиях, особенно для людей с ограниченными возможностями. Это также открывает новые перспективы для использования роботов в сферах, требующих высокой точности и ловкости, например в киберспорте или при выполнении деликатных сборочных операций.