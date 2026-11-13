Китайская компания Qingtianzu, развивающая платформу аренды роботов, привлекла несколько сотен миллионов юаней в рамках нового раунда стратегического финансирования. Об этом 13 ноября сообщило китайское издание Sohu со ссылкой на публикацию Jiemian News.

Insaanu Studio, Unsplash

В числе инвесторов — инвестиционная компания Heda, инвестиционное направление Mango, а также компания Zhonglian Jisong.

Одновременно с привлечением инвестиций компания объявила об изменении бизнес-модели. Qingtianzu намерена перейти от традиционной аренды роботов к предоставлению услуг, основанных на использовании робототехники как производственного ресурса.

Для этого компания развивает систему Worken, которая позволит оценивать эффективность использования роботов и формировать стоимость услуг с учетом результатов их работы.

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На сегодняшний день к платформе подключились почти 20 производителей роботов. Компания также располагает 20 региональными операционными центрами и планирует расширить сеть сервисных узлов еще на 54 города.

Таким образом, Qingtianzu намерена развивать не только рынок аренды робототехники, но и инфраструктуру для ее более широкого коммерческого применения.

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