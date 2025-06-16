Китайские исследователи начали испытания нейронного имплантата, который позволяет человеку с ампутированными конечностями управлять компьютером одним лишь усилием мысли. Разработка может стать прорывом в восстановлении подвижности и коммуникации для людей с тяжелыми травмами и параличом.
Ученые из Китайской академии наук (CAS) и Университета Фудань совместно с медицинским центром Хуашань в Шанхае провели успешные клинические испытания инвазивного интерфейса мозг-компьютер (BCI), разработанного на стыке нейронаук, биомедицинской инженерии и технологий искусственного интеллекта.
Эксперимент, поддерживаемый государственным медицинским сектором и высокотехнологичными промышленными партнерами, включал нейрохирургическое вмешательство по установке устройства глубокой стимуляции мозга — самого гибкого и миниатюрного в мире имплантата для нейрофизиологического мониторинга и управления.
Миниатюрный и гибкий электрод
Тестирование проходит на 37-летнем мужчине, который потерял все четыре конечности в результате сильнейшего электротравмирования более десяти лет назад. В марте ему имплантировали в мозг нейронный модуль — чип диаметром 26 мм и толщиной 6 мм, оснащенный сверхтонкими электродами (в 1/100 толщины человеческого волоса), предназначенными для долговременной нейро интерфейсной связи без активации иммунного ответа.
Каждый из 32 датчиков на наконечнике электрода собирает нейронные сигналы из моторной коры головного мозга. Благодаря технологии искусственного интеллекта и алгоритмам машинного обучения, пациент смог с высокой точностью управлять курсором на экране, играть в шахматы, запускать компьютерные программы и даже участвовать в видеоиграх. Это стало возможным благодаря точной навигации при имплантации, использованию 3D-моделирования мозга и хирургической роботике.
До начала клинической фазы технология прошла многолетние доклинические испытания на грызунах и макаках, в рамках которых исследовались нейрофизиологические отклики, безопасность имплантации, биосовместимость материалов и устойчивость нейроинтерфейса к деградации.
Следующий шаг — управление роботизированными руками
В ближайшие месяцы исследовательская команда начнет обучение пациента взаимодействию с роботизированными конечностями, что откроет перспективы восстановления моторных функций и частичной автономии в повседневной жизни. Последующие этапы испытаний могут охватить использование ИИ-агентов и управления сложными устройствами, такими как роботизированные собаки и нейроаватары.
Разработка направлена не только на реабилитацию после травм, но и на лечение неврологических заболеваний, включая инсульт, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз (БАС) и другие расстройства центральной нервной системы. Эксперты отмечают, что технология способна революционизировать клиническую медицину, неврологию и нейропротезирование.