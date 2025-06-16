Китайские исследователи начали испытания нейронного имплантата, который позволяет человеку с ампутированными конечностями управлять компьютером одним лишь усилием мысли. Разработка может стать прорывом в восстановлении подвижности и коммуникации для людей с тяжелыми травмами и параличом.

Ученые из Китайской академии наук (CAS) и Университета Фудань совместно с медицинским центром Хуашань в Шанхае провели успешные клинические испытания инвазивного интерфейса мозг-компьютер (BCI), разработанного на стыке нейронаук, биомедицинской инженерии и технологий искусственного интеллекта.

Эксперимент, поддерживаемый государственным медицинским сектором и высокотехнологичными промышленными партнерами, включал нейрохирургическое вмешательство по установке устройства глубокой стимуляции мозга — самого гибкого и миниатюрного в мире имплантата для нейрофизиологического мониторинга и управления.

Миниатюрный и гибкий электрод

Тестирование проходит на 37-летнем мужчине, который потерял все четыре конечности в результате сильнейшего электротравмирования более десяти лет назад. В марте ему имплантировали в мозг нейронный модуль — чип диаметром 26 мм и толщиной 6 мм, оснащенный сверхтонкими электродами (в 1/100 толщины человеческого волоса), предназначенными для долговременной нейро интерфейсной связи без активации иммунного ответа.

Операция длилась менее получаса. Фото: Синьхуа

Каждый из 32 датчиков на наконечнике электрода собирает нейронные сигналы из моторной коры головного мозга. Благодаря технологии искусственного интеллекта и алгоритмам машинного обучения, пациент смог с высокой точностью управлять курсором на экране, играть в шахматы, запускать компьютерные программы и даже участвовать в видеоиграх. Это стало возможным благодаря точной навигации при имплантации, использованию 3D-моделирования мозга и хирургической роботике.

До начала клинической фазы технология прошла многолетние доклинические испытания на грызунах и макаках, в рамках которых исследовались нейрофизиологические отклики, безопасность имплантации, биосовместимость материалов и устойчивость нейроинтерфейса к деградации.

Диаметр имплантата составляет 26 мм, а толщина — менее 6 мм. Фото: Китайская академия наук

Следующий шаг — управление роботизированными руками

В ближайшие месяцы исследовательская команда начнет обучение пациента взаимодействию с роботизированными конечностями, что откроет перспективы восстановления моторных функций и частичной автономии в повседневной жизни. Последующие этапы испытаний могут охватить использование ИИ-агентов и управления сложными устройствами, такими как роботизированные собаки и нейроаватары.

Разработка направлена не только на реабилитацию после травм, но и на лечение неврологических заболеваний, включая инсульт, болезнь Альцгеймера, боковой амиотрофический склероз (БАС) и другие расстройства центральной нервной системы. Эксперты отмечают, что технология способна революционизировать клиническую медицину, неврологию и нейропротезирование.