В ночь на 12 декабря в Лос-Анджелесе прошла церемония The Game Awards — главное ежегодное событие индустрии, которое традиционно совмещает вручение наград и презентацию будущих хитов. В этом году центр внимания полностью сместился к Clair Obscur: Expedition 33 — ролевой игре французской студии Sandfall Interactive, которая стала рекордсменом по числу наград и фактически определила тон всего вечера.

Freepik

Clair Obscur: Expedition 33 вошла в церемонию с беспрецедентным количеством номинаций — двенадцатью, позднее расширившимися до тринадцати. Итог впечатляющий: девять побед из одиннадцати возможных, включая «Игру года», награды за режиссуру, повествование, художественный дизайн, музыку и лучшую женскую роль — работу Дженнифер Инглиш в образе Маэль. Отдельный резонанс вызвало ее признание лучшей инди-игрой и лучшим дебютом студии: часть аудитории считает, что проект по масштабу уже выходит за рамки независимого сегмента. Тем не менее, результат очевиден — прежний рекорд The Last of Us Part II (семь статуэток) остался позади.

При этом награды — лишь половина программы. Организаторы представили более пятидесяти трейлеров и анонсов, среди которых — обновления крупных франшиз и долгожданные премьеры.

Среди ключевых объявлений:

Tomb Raider получит сразу два проекта — ремейк Legacy of Atlantis (2026) и новую часть Catalyst (2027).

Resident Evil Requiem выйдет 27 февраля 2026 года, подтвердив возвращение Леона Кеннеди.

Sci-fi-проект Pragmata назначен на 24 апреля 2026 года.

Кейси Хадсон представил тизер Star Wars: Fate of the Old Republic, а Larian анонсировала новую Divinity, обещая самый масштабный проект в истории студии.

Также показаны Total War: Warhammer 40,000, Ace Combat 8, Gang of Dragon от Тосихиро Нагоси, Control Resonant от Remedy (2026) и мультиплеерный Highguard, который выйдет 26 января 2026 года и уже получил смешанную реакцию.

На сцене появлялись и крупные имена индустрии и Голливуда: Дж. Дж. Абрамс представил кооперативный 4Loop, Милла Йовович и Ленни Кравиц стали гостями награждения, а Хидео Кодзима в этот раз остался без наград — Death Stranding 2 не получила ни одной статуэтки.

Итоги церемонии создают достаточно объективную картину года: игроки по-прежнему стремятся к сильным авторским историям, что подтверждает успех Clair Obscur, но спрос на крупные франшизы и масштабные зрелищные проекты остается устойчиво высоким. A приз-за «самую ожидаемую игру года», как и годом ранее, вновь получил GTA VI — показатель того, насколько значимым остается ожидание крупнейшего релиза десятилетия.

В целом The Game Awards 2025 продемонстрировали сбалансированное сочетание зрелости индустрии и амбиций разработчиков — от новых подходов к повествованию до технологических и производственных решений, которые определят повестку ближайших двух-трех лет.