Территория опережающего развития (ТОР) появится в Магаданской области наряду с уже функционирующей особой экономической зоной (ОЭЗ). ТОР — один из наиболее востребованных режимов поддержки инвесторов. Ее резиденты получают налоговые льготы и преференции, также им в упрощенном порядке предоставляются земельные участки и инфраструктура.

ОЭЗ в Магаданской области действует уже 25 лет. Общий объем капиталовложений за это время составил более 200 млрд руб., а количество новых рабочих мест составило около 12 тыс.

«Современные условия требуют актуализировать меры государственной поддержки для инвесторов, донастроить их с учетом лучших практик, применяемых сегодня в России. И ТОР — один из наиболее востребованных режимов», — отметил премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства.

Глава правительства напомнил, что на Дальнем Востоке реализуется масштабный комплекс мер, направленных на развитие экономики и социальной сферы, а также на стимулирование бизнеса. Эти меры подтверждают свою эффективность.

По его словам, создание территории опережающего развития поможет сформировать в Магаданской области более благоприятные условия для предпринимательской деятельности. При этом возможность применения процедуры свободной таможенной зоны сохранится, отметил Мишустин.

ТОР действуют в РОссии уже в 18 регионах, в каждом из них сформированы свои предложения по льготам для инвесторов.