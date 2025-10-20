Оптимальным выбором для россиян остаются рублевые активы — банковские депозиты для краткосрочных целей и облигации федерального займа (ОФЗ) для долгосрочных вложений. Такое мнение высказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на церемонии открытия торгов золотом на Петербургской бирже 20 октября, передает РБК.

Наталья Селиверстова / РИА Новости

Замминистра пояснил, что ОФЗ подходят для продолжительного периода инвестирования, тогда как краткосрочные накопления целесообразно размещать на банковских вкладах. Золото он также отнес к долгосрочным инструментам сроком от года до пяти лет, предостерегая от ежедневных спекуляций из-за высоких транзакционных издержек.

Чиновник позитивно оценил перспективы драгоценного металла, указав на замещение центральными банками резервов в американских и других государственных бумагах золотом. Он прогнозирует увеличение спроса при ограниченном предложении, что создаст предпосылки для роста цен.

Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) 16 октября достигли исторического максимума в $4305,5 за унцию, прибавив 2,47% на торгах.

Касаясь валютных сбережений, Моисеев отметил укрепление рубля и отсутствие четкого тренда на рост иностранных валют в последние годы. По его словам, низкие процентные ставки в валюте делают такой способ хранения средств нецелесообразным.