Оптимальным выбором для россиян остаются рублевые активы — банковские депозиты для краткосрочных целей и облигации федерального займа (ОФЗ) для долгосрочных вложений. Такое мнение высказал заместитель министра финансов Алексей Моисеев на церемонии открытия торгов золотом на Петербургской бирже 20 октября, передает РБК.
Замминистра пояснил, что ОФЗ подходят для продолжительного периода инвестирования, тогда как краткосрочные накопления целесообразно размещать на банковских вкладах. Золото он также отнес к долгосрочным инструментам сроком от года до пяти лет, предостерегая от ежедневных спекуляций из-за высоких транзакционных издержек.
Чиновник позитивно оценил перспективы драгоценного металла, указав на замещение центральными банками резервов в американских и других государственных бумагах золотом. Он прогнозирует увеличение спроса при ограниченном предложении, что создаст предпосылки для роста цен.
Декабрьские фьючерсы на золото на Нью-Йоркской товарной бирже (COMEX) 16 октября достигли исторического максимума в $4305,5 за унцию, прибавив 2,47% на торгах.
Касаясь валютных сбережений, Моисеев отметил укрепление рубля и отсутствие четкого тренда на рост иностранных валют в последние годы. По его словам, низкие процентные ставки в валюте делают такой способ хранения средств нецелесообразным.