Министерство финансов России не намерено вносить изменения в действующую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.

Freepik

Окладникова отметила, что в прошлом году уже была введена дифференцированная пятиступенчатая шкала, и дополнительные корректировки, по ее словам, стали бы избыточными.

«Мы учитывали предложения депутатов, доходы от изменений уже заложены в бюджет», — заявила она.

С 1 января 2025 года НДФЛ для зарплат и аналогичных выплат облагается по ставкам:

13% — доходы до 2,4 млн руб.

15% — от 2,4 до 5 млн руб.

18% — от 5 до 20 млн руб.

20% — от 20 до 50 млн руб.

22% — свыше 50 млн руб.



Как подчеркивают в Минфине, планы по корректировке НДФЛ в настоящий момент не рассматриваются — они не предусмотрены и даже могут создать обратный, нежелательный эффект.