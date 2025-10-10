Министерство финансов России не намерено вносить изменения в действующую шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом заявила первый заместитель министра финансов Ирина Окладникова на заседании комитета Госдумы по экономической политике.
Окладникова отметила, что в прошлом году уже была введена дифференцированная пятиступенчатая шкала, и дополнительные корректировки, по ее словам, стали бы избыточными.
«Мы учитывали предложения депутатов, доходы от изменений уже заложены в бюджет», — заявила она.
С 1 января 2025 года НДФЛ для зарплат и аналогичных выплат облагается по ставкам:
Как подчеркивают в Минфине, планы по корректировке НДФЛ в настоящий момент не рассматриваются — они не предусмотрены и даже могут создать обратный, нежелательный эффект.