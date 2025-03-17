Глава Минцифры Максут Шадаев сообщил, что ведомство намерено подключить к Единой биометрической системе (ЕБС) весь российский бизнес. Предприниматели указали на связанные с этой мерой «неоправданные расходы» и не увидели полезных сценариев применения биометрии в сервисах.

На согласительном совещании для обсуждения пакета поправок, нацеленных на борьбу с мошенниками, в феврале, незадолго до внесения документов в Госдуму, Шадаев рассказал представителям маркетплейсов и классифайдов, как будет работать законопроект. На мероприятии присутствовали представители Wildberries, Ozon, «Яндекса», «Мегамаркета», «Авито», Lamoda, Циан и HeadHunter и другие.

«Готовьтесь к тому, что через пару лет у всего бизнеса будет встроенный ЕБС», — заявил глава Минцифры Максут Шадаев представителям бизнеса в ответ на опасения по поводу внедрения биометрии. Он также сообщил, что тарифы ЕБС будут снижены до «приемлемых».

Шадаев пообещал, что через два года весь бизнес будет подключен к системе. Более того, он подчеркнул, что ЕБС будут «насаждать».

История ЕБС

ЕБС была создана в 2018 году по инициативе Минцифры, а в конце 2021 года получила статус государственной информационной системы. Ее оператор — ЦБТ, дочернее предприятие «Ростелекома».

Закон, согласно которому собирать и хранить изображение лица и записи голоса может только ГИС ЕБС, вступил в силу в июне 2023 года. Это значит, что все организации, имеющие биометрические данные россиян, должны были их передать в эту систему.

Таким образом, чтобы использовать персональные данные, полученные после математического преобразования биометрических данных россиян, необходимо приобрести их у ЕБС.

Напомним, что в конце 2022 года был принят закон, согласно которому сдача биометрии должна быть добровольной. Тогда Максут Шадаев заявлял, что использование ЕБС не будет обязательным.

На начало 2025 году обращение к ЕБС за подтверждением личности пользователя составляет от 1,4 руб. до 20 руб. в зависимости от сценария использования. При наличии аккредитации Минцифры предприятие может закупать векторы у ЕБС на год. Тогда, в зависимости от количества, стоимость одного вектора, стоимость будет варьироваться от 3 руб. до 2,7 руб. в год.

Эксперты сомневаются

Генеральный директор Института исследований интернета (ИИИ) Карен Казарян отметил, что у ЦБТ весьма ограниченные ресурсная база и возможности. Центр работает по большей части с банками, то есть с крупными потребителями биометрии, заявил он Forbes.

«Изначально задумывалось, что ЦБТ будет выступать в качестве “оптового” поставщика биометрии, а розничные решения будут создавать КБС, получившие аккредитацию Минцифры. Только коммерческие игроки могут придумать востребованное предложение на базе биометрии, встроить ее в свои сервисы. Только лишь встраивания биометрии взамен других способов идентификации недостаточно для того, чтобы пользователи были готовы к ее использованию, если можно обойтись без нее», — считает Казарян.

Участники рынка также выразили сомнение в целесообразности принудительного внедрения биометрии и считают, что это приведет к большим расходам.

Руководитель группы по взаимодействию с государственными органами Lamoda Александр Перекрест уверен, что внедрение биометрии в любом случае принесет бизнесу не только «довольно ощутимые издержки», но и сдвинет сроки реализации других значимых операционных IT-проектов.

На высокие затраты, связанные с использованием ЕБС, указал и президент Ассоциации компаний интернет-торговли Артем Соколов. По его мнению, идентификация с применением этой системы оправдывает себя лишь в тех случаях, когда речь идет о дистанционной продаже товаров, для приобретения которых требуется подтверждение возраста покупателя, например, алкоголя, табачных изделий, и электронных устройств для доставки никотина.

При продаже всех других товаров ее применение нецелесообразно, уверен он. «Внедрение биометрии не должно становиться обязанностью для бизнеса, но может использоваться опционально при наличии необходимости», — резюмирует Соколов.

В то же время в Минцифры говорят, что речь не идет о повсеместном использовании бизнесом ЕБС. Там пояснили, что законопроект направлен на борьбу с кибермошенничеством, в нем предлагается предоставить пользователям маркетплейсов и классифайдов использовать биометрию в качестве второго фактора защиты учетных записей.

«Это необходимо для защиты личных данных и финансов пользователей. Мера поможет предотвратить мошенничество с банковскими картами и заказами. При этом речь не идет о том, чтобы биометрия в качестве второго фактора защиты аккаунтов стала обязательной для граждан. Это запрещено законом, у россиян всегда должна оставаться альтернатива», — заявили в ведомстве.