Специальный поезд, посвященный развитию синтетических материалов, начал курсировать с 8 августа 2025 года на Арбатско-Покровской линии Московского метрополитена. Из материалов на стенках вагонов можно узнать об их эволюции и о том, как такие материалы стали одним из драйверов технологического прогресса.

Фото: Московский метрополитен.

Состав из пяти вагонов был представлен в электродепо «Аминьевское». Каждый вагон отражает определенный период развития нефтегазохимической отрасли в России. В экспозиции представлены исторические артефакты, изготовленные из полимеров: от телефона 1920-х годов до пылесоса «Сатурн» 1970-х и игровой приставки с тетрисом.

Поезд разделен на тематические зоны:

1. Вагон 1920−1970-х годов — период становления химической промышленности;

2. Вагон 1990-х — время перемен в отрасли;

3. Вагон 2010-х — современные технологии;

4. Вагон, посвященный текущему применению полимеров;

5. Вагон с перспективными разработками будущего.

Фото: Московский метрополитен.

Проект запустили к 30-летию компании СИБУР. Как сообщил заместитель мэра Москвы по транспорту Максим Ликсутов, поезд будет работать на линии в течение шести месяцев. За это время пассажиры смогут ознакомиться с экспозицией, рассказывающей о разработках научного центра «СибурПолиЛаб».