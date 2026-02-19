Платформа по перепродаже люксовых вещей Oskelly арендовала 438 кв. м в «Берлинском доме» на Петровке в центре Москвы, где раньше располагался флагманский бутик ювелирного гиганта Cartier. Открытие запланировано уже в этом году.

Алексей Майшев/РИА Новости

История этого места впечатляет. В 2013 году Cartier открыл здесь магазин площадью больше 1,1 тыс. кв. м — крупнейший в Европе и второй в мире. Но после 2022 года швейцарский холдинг Richemont приостановил работу в России, а в 2024-м бутик закрыли окончательно.

С тех пор собственник здания искал арендатора. Желающих хватало, но каждый раз не сходились в ставке или условиях отделки. Поначалу площадь хотели сдать целиком, но в итоге решили разделить между несколькими игроками.

Oskelly основали в 2017 году. Платформа специализируется на ресейле люксовых и премиальных брендов, проверяя каждую вещь на подлинность. Сейчас у компании два офлайн-бутика — в Столешниковом переулке и на Кузнецком мосту. Новая точка позволит расширить ассортимент и впервые представить в России офлайн коллекции брендов, которые раньше были недоступны.

Сооснователь компании Альберт Осканов обещает создать современное люксовое пространство, где цифровые технологии встречаются с редкими коллекционными вещами.

Аренда обойдется в 6−8 млн руб. в месяц, или 72−96 млр в год. Эксперты отмечают, что российские бренды активно занимают места ушедших люксовых марок — в ГУМе на месте Louis Vuitton открылся Lime, площади Chanel достались 12 Storeez. Но таких сделок становится все меньше: свободных площадей на ключевых улицах Москвы почти не осталось.

