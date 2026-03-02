В Москве погиб бизнесмен и бывший член Совета Федерации Умар Джабраилов. Информацию о его смерти, поступившую от осведомленных источников, распространили телеканалы RT и РЕН ТВ, а позднее подтвердил собеседник РБК в правоохранительных органах.

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Тело предпринимателя обнаружили в элитном жилом комплексе «Веспер» на 1-й Тверской-Ямской улице. Медики оперативно доставили Джабраилова в больницу, однако спасти его не удалось. На месте происшествия нашли пистолет «Люгер» калибра 9 мм.

Уроженец Грозного, выпускник МГИМО, Джабраилов начал бизнес-карьеру в 1992 году с создания сети АЗС «Данако». Настоящий прорыв случился в 1997-м, когда он возглавил группу компаний «Плаза», управлявшую ключевыми столичными объектами. Под его руководством развивались подземный торговый комплекс «Охотный ряд» на Манежной площади, «Смоленский пассаж», отель «Рэдиссон-Славянская». Позже в портфель активов вошли жилой комплекс «Кунцево» и гостиница «Россия».

К 2001 году Джабраилов расширил влияние на банковский сектор, став акционером банка «О.В.К» Александра Смоленского. Одновременно его структуры захватили около 20% столичного рынка наружной рекламы — ассоциация «Тихая гавань» контролировала тысячи рекламных щитов по всей Москве.

В 2000-м Джабраилов баллотировался в президенты России, получив 0,08% голосов. С 2004 по 2009 год представлял Чеченскую Республику в Совете Федерации, дослужившись до поста заместителя председателя комитета по международным делам и войдя в российскую делегацию в ПАСЕ.

Последние годы бизнесмен сосредоточился на дипломатии и искусстве: возглавлял Российско-Катарский деловой совет, был председателем попечительского совета Московского музея современного искусства и почетным академиком Российской академии художеств. Также занимался благотворительностью, в том числе финансировал восстановление объектов в Чечне.

