По информации ТАСС, оперативники провели обыски в холдинге и у самого Мошковича. По данным источника телеграм-канала ВЧК-ОГПУ, следственные действия идут в рамках уголовного дела о мошенничестве, возбужденного в связи с взаимоотношениями «Русагро» и Мошковича с ГК «Солпро» и ее обанкротившимся владельцем Владиславом Буровым, по ч. 4 ст. 159 УК России. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы.
Как добавил телеграм-канал Shot, обыски проходят в офисах агрохолдинга в Москве, Белгороде, Тамбове и Саратове.
Мошкович родился 6 апреля 1967 года. Он окончил Московский институт радиотехники, электроники и автоматики.
До избрания представителем в Совет Федерации был генеральным директором ООО «Группа Компаний „Русагро“».
Затем был членом Совета Федерации от Белгородской области с мая 2006-го по декабрь 2014 года.
Forbes оценивает состояние Мошковича на 2024 года в $ 2,7 млрд.