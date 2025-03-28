Сервис для артистов BandLink рассказал «Инк.» о проведении в Москве шоукейс-фестиваля. Это событие, которое пройдет в этом году, станет ответом на потребность начинающих артистов в новых эффективных площадках для самопрезентации. В пероприятии примут участие российские музыкальные стриминги, 30 экспертов индустрии и десятки молодых артистов.

Фестиваль пройдет 17 и 18 мая в историческом здании клуб-завода «Каучук» и будет состоять из музыкальной и образовательной частей. BandLink масштабирует свой формат «СаундЧека» до двухдневной конференции, а в рамках музыкальной программы даст сцену 30 начинающим артистам, которые будут отобраны редакцией фестиваля и экспертным советом.

Артисты получат возможность не только представить свою музыку на сцене фестиваля, но и воплотить креативные идеи для своего выступления. Вместе с менторами они смогут разработать сценический образ, декорации и формат представления.

Для участников фестиваля будет сформирован призовой фонд, включающий поддержку экспертного совета и, в том числе, самого сервиса — артисты смогут выиграть гранты на создание креативной кампании релиза общей суммой более 1 млн руб.

Заявки на участие будут приниматься до 10 апреля включительно. Имена финалистов будут объявлены 23 апреля на сайте фестиваля и в социальных сетях сервиса.