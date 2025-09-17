Тверская межрайонная прокуратура на одном из интернет-сайтов обнаружила объявление с ценой и описанием необычного «товара» — Giraffa camelopardalis, или обычного жирафа. Доступ был открыт всем, и при желании каждый мог «положить в корзину» длинношеего питомца. Через суд надзорному ведомству удалось прекратить произвол.

Gary Bendig, Unsplash

В прокуратуре напомнили, что российский закон запрещает содержание таких животных в домашних условиях или в частных хозяйствах. Они, как ни странно, не подходят для тесных квартир и даже для просторных дач. Поэтому любое объявление о продаже жирафов в России автоматически нарушает требования по обращению с животными.

Тверская межрайонная прокуратура направила материалы об обнаруженном объявлении в суд, который согласился: информация о продаже жирафов подлежит блокировке как запрещенная.

Таким образом, теперь официально: предложение купить жирафа на территории России размещать нельзя.

В 2023 году в России заработал закон о запрете продажи кошек и собак в зоомагазинах и на птичьих рынках, если условия не соответствуют нормам. А с марта 2024 года для зоомагазинов вступили в силу новые правила: клетки должны быть определенного размера, нужен ветеринарный контроль и даже правильное освещение.

История с жирафом уточняет, что в России закон может дотянуться даже до экзотических животных. Поэтому желание организовать бизнес со зверями и птицами — например, устроить частный зоопарк, — необходимо предварить дополнительным штудированием закона, в том числе изучить список запрещенных к продаже животных.