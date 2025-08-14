В торговых центрах Москвы во втором квартале 2025 года прекратили работу 29 магазинов одежды, что на 10 больше, чем годом ранее, а их доля в общем объеме закрытий выросла на 6 п. п., до 38%. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на данные консалтинговой компании CORE.XP. Основной причиной эксперты называют конкуренцию с онлайн-каналами продаж и изменение потребительского поведения.

Unsplash

Чаще всего сворачивают деятельность локальные и несетевые игроки, не достигающие плановой выручки из-за давления со стороны интернет-торговли, поясняет операционный директор торгово-развлекательных центров «Парк Хаус» Елена Енина. По оценке директора департамента торговой недвижимости консалтинговой компании NF Group Евгении Хакбердиевой, за последние десять лет доля fashion-ритейлеров в структуре торговых центров снизилась на 22 п. п., до 33%.

Вице-президент Союза торговых центров Павел Люлин отмечает, что падение спроса в офлайн-сегменте повышает долю арендных расходов, вынуждая закрывать наименее рентабельные точки. Ставки аренды в столичных объектах в первой половине 2025 года стабилизировались на уровне 9–25 тыс. руб. за 1 кв. м в год, без заметных изменений по сравнению с прошлым годом, добавила Хакбердиева.

Оптимизацию портфелей проводят и крупные локальные сети, ранее расширявшиеся на фоне ухода международных брендов. Например, в июне 2025 года «Модный континент» закрыл все магазины Incity и Deseo. Шесть иностранных марок также завершили работу в первом полугодии, сообщает руководитель департамента исследований и аналитики IBC Real Estate Екатерина Ногай. До конца года положение в сегменте вряд ли улучшится из-за перетока спроса в онлайн, прогнозирует руководитель отдела по работе с торговыми площадями CORE.XP Евгения Прилуцкая.

Глава Tom Tailor в России Сергей Кондаков заявил изданию, что через пять лет покупки одежды в офлайн-магазинах станут «новым шиком» из-за доминирования онлайн-каналов.