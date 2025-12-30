В Москве официально согласовано архитектурно-градостроительное решение самого высокого в России и Европе жилого комплекса. Проект, который реализует компания «Страна Девелопмент», включает строительство двух футуристических башен в районе «Москва-Сити». Самая высокая из них достигнет 384 метров. Подробности — в распоряжении «Инка».

Фото: пресс-служба «Страна-девелопмент»

Комплекс разместится в Пресненском районе, на территории перспективного района «Сити-2» во 2-м Красногвардейском проезде. Два небоскреба будут иметь от 83 до 96 надземных этажей и 5 подземных уровней. Общая площадь помещений превысит 280 тыс. кв. м.

В состав кластера войдут квартиры, бизнес-центр, культурно-досуговые пространства, коммерческая инфраструктура и подземный паркинг.

Архитектурное решение, разработанное бюро АПЕКС, представляет собой две разновысотные башни на общем стилобате. Предполагается, что благодаря вытянутым пропорциям, скругленным формам и акцентам на вертикали, комплекс органично впишется в существующую панораму делового центра.

Фото: пресс-служба «Страна-девелопмент»

Фасад формируется цельными стеклянными поверхностями с алюминиевыми ламелями, которые выполняют функцию солнцезащиты и создают ощущение динамики.

Нижний общественный уровень комплекса, включающий стилобат и эксплуатируемую кровлю на высоте около 28 м, спроектирован как многофункциональное пространство. По замыслу разработчиков, это позволит проекту стать связующим звеном между «Москва-Сити», жилыми районами и общегородской инфраструктурой.