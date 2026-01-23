На торги в Москве выставили уникальный объект — часть исторического фабричного комплекса. Речь идет о небольшой кирпичной сторожке со шпилем, входящей в ансамбль бывшей суконной мануфактуры «Йокиш» в Головинском районе. Стартовая цена памятника архитектуры, выставленного на городской аукцион, составляет 3,8 млн рублей.

Markus Spiske/Unsplash

Вместе со зданием площадью 32,5 кв. м победитель торгов приобретет и земельный участок размером полсотки. Главным условием сделки станет принятие обязательств по сохранению объекта, который с 2019 года имеет статус культурного наследия регионального значения.

Это строение было возведено в 1870-х годах по проекту архитектора Дмитрия Сухова. Заказчиком выступил фабрикант и меценат Василий Йокиш, основатель суконной мануфактуры. Сторожка расположена в живописном месте — рядом с парком у Большого и Малого Головинских прудов.

Сама фабрика, основанная в XIX веке, была национализирована после революции 1917 года и окончательно закрыта в 2011-м. Несколько лет назад отреставрировали здание фабричной конторы, а теперь настала очередь этой сторожки, которая многие десятилетия была молчаливым свидетелем истории промышленной Москвы.

Итоги торгов, на которых можно стать владельцем этого исторического здания, будут подведены 17 марта 2026 года.

