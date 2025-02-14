В Москве закрыли сразу три заведения общепита по итогам проверок Роспотребнадзора. В ресторане «The Бык» на 2-ой Брестской улице и кулинарной лавке «Братья Караваевы» на Большой Грузинской обнаружили кишечную палочку, а в пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре выявили два случая отравления ртутью. «Инк.» разобрался, что произошло в этих заведениях.

Почему закрыли «The Бык» на Белорусской

Роспотребнадзор взял под контроль ресторан сети «The Бык» на 2-ой Брестской улице после жалобы посетителя об отравлении. Как сообщили в ведомстве, по итогам проверки специалисты зафиксировали множество серьезных нарушений санитарных норм и технических регламентов.

В частности, в заведении не соблюдали правила хранения продуктов: нарезанные ингредиенты содержались без охлаждения, необходимой маркировки и информации о сроках годности. В зонах хранения отсутствовали термометры, а состояние холодильников признали непригодным. Кроме того, экспертиза показала наличие в продукции бактерий группы кишечной палочки и превышение допустимого количества микроорганизмов.

Кишечная палочка — это бактерия, которая может попадать в организм через зараженную пищу или воду. При попадании в кишечник она может вызывать отравления, кишечные инфекции, расстройства пищеварения, а в тяжелых случаях — серьезные заболевания, такие как почечная недостаточность, пневмония, менингит и др. Бактерия часто встречается в сыром мясе, молочных продуктах и овощах, если они не прошли должную термическую обработку или были загрязнены в процессе хранения.

В отношении юрлица ООО «Брест-Стрит» составили протокол по статье 6.6 КоАП РФ — нарушение санитарно-эпидемиологических требований к организации питания населения. Тверской районный суд Москвы приостановил деятельность ресторана на два месяца.

Вскоре Роспотребнадзор сообщил о возобновлении работы ресторана. В надзорном ведомстве уточнили, что руководство заведения устранило все нарушения, «The Бык» работает в прежнем режиме.

Почему закрыли «Братья Караваевы» на Белорусской

Надзорное ведомство провело проверку в кулинарной лавке «Братья Караваевы», также после заявления об отравлении. Специалисты зафиксировали нарушения условий хранения продуктов, а в готовых блюдах нашли бактерии кишечной палочки.

Арбитражный суд Москвы принял решение о закрытии точки на два месяца. В Роспотребнадзоре также обратили внимание на то, что юрлицо лавки, ООО «Мишлен», уже ранее привлекалось к ответственности за аналогичные нарушения.

Через несколько дней в надзорном ведомстве сообщили о том, что в кулинарной лавке устранили все нарушения. Деятельность заведения возобновили.

Почему закрыли пекарню «Мельница» в Зюзино

В пекарне «Мельница» на Симферопольском бульваре в Москве зафиксировали сразу два случая отравления. Как сообщили в Telegram-канале Депздрава Москвы, пострадавших доставили в НИИ Склифосовского. Ведомство также обнародовало видео, на котором показаны пирожки из «Мельницы» с серебристыми шариками, напоминающими ртуть.

Ртуть относится к чрезвычайно опасным веществам первого класса. Даже ее малые дозы могут вызвать отравление, повреждая нервную, пищеварительную, и иммунную системы, а также легкие, почки, кожу и глаза. Интоксикация может быть легкой (при случайном употреблении), острой (например, после аварий) и хронической. Хроническое отравление увеличивает риск заболеваний, таких как туберкулез и гипертония, и может проявиться даже спустя годы. Острая интоксикация имеет риск серьезных последствий, включая потерю зрения, паралич или смерть.

В ходе проверки заведения специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм и технологических процессов: отсутствие документов на продукты, неправильный порядок действий на производстве, а также риск попадания посторонних предметов в продукцию.

Сотрудники ведомства изъяли более 900 кг муки, теста и готовый изделий. Деятельность пекарни временно приостановили, решение об административном закрытии примет суд.