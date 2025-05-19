Онлайн-сервис Made in Moscow, созданный для поддержки столичных экспортеров, заработал в российской столице, сообщила заместитель мэра Наталья Сергунина. Платформа впервые собрала зарубежные мероприятия, включая выставки и бизнес-миссии, для компаний из индустрии видеоигр, кино, моды, туризма, высоких технологий и других секторов.

Фото: Пресс-служба Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы / mos.ru

До конца года предприниматели смогут встретиться с партнерами из 30 стран, в том числе Китая, Турции, Индии, ОАЭ и Марокко, отметила заммэра.

Сервис предлагает интерактивную карту с десятками мероприятий и фильтрами по дате, стране или отрасли, а также возможность подать заявку на участие. Город берет на себя расходы на аренду и застройку площадок, организацию переговоров, услуги переводчиков и другие затраты.

В 2024 году столичные компании провели около 30 тыс. встреч с зарубежными партнерами, заключив контракты в сферах ИТ, моды, дизайна, кино, анимации, пищевой и строительной промышленности и других областях, отметили в пресс-службе мэрии Москвы.