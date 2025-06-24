Нидерланды подали официальную заявку на размещение у себя европейской гигафабрики искусственного интеллекта. Инициатором проекта AI Gigafactory.nl выступил предприниматель Хан де Грот. Этот шаг является частью общеевропейской программы с общим объемом инвестиций более €20 млрд. Цель программы — значительно укрепить частную инфраструктуру для развития ИИ в Европе и сократить отставание от США и Китая в области вычислительных мощностей.

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Проблема заключается в том, что Европа уступает мировым лидерам в доступе к мощным вычислительным ресурсам, необходимым для обучения и работы передовых моделей ИИ. Создание сети гигафабрик должно решить эту проблему. Голландская фабрика в случае одобрения заявки будет расположена в Южной Голландии, недалеко от Роттердама. Планируется, что она будет в 20 раз больше, чем 13 малых фабрик ИИ, которые также строятся в Европе.

Заявка Нидерландов имеет широкую поддержку как в деловых, так и в академических кругах. Среди сторонников проекта — бывший генеральный директор ASML Петер Веннинк и глава AMS-IX Петер ван Бургель. Консорциум также включает такие организации, как Eneco, ING, ABN AMRO, Технический университет Эйндховена и Медицинский центр Эразмус. Такая мощная поддержка увеличивает шансы на успех, несмотря на высокую конкуренцию.

Сражение за право разместить гигафабрику действительно серьезное. Заявки подали также Германия, Франция, Австрия, Чехия, Испания, Швеция и Италия. Примечательно, что заявка Германии, по словам де Грота, была приостановлена из-за внутренних разногласий. Это открывает для Нидерландов дополнительные возможности. Де Грот даже предлагает рассмотреть вариант трансграничного сотрудничества, например, в голландско-немецкой модели, для увеличения совместного влияния.

Окончательный срок подачи заявки — декабрь, что дает Нидерландам около шести месяцев на ее доработку. Ситуацию несколько усложняет тот факт, что в стране в настоящее время работает временное правительство, что делает официальную поддержку более сложной. Однако успех проекта сулит стране огромные экономические выгоды, укрепление технологического суверенитета и превращение в одного из ключевых игроков на европейской арене ИИ.