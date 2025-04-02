Эксперты Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ изучили практику применения мер господдержки инновационной деятельности предприятиями обрабатывающей промышленности, и заключили, что малые и средние предприятия (МСП) чаще достигают ожидаемых от нее эффектов, при этом крупные компании используют ее более активно.

Исследование показало, что с 2022 по 2024 годы государственной поддержкой инноваций воспользовались 9,3% опрошенных компаний. Крупные предприятия оказались более активными получателями — из них 65% респондентов применяли по крайней мере один из инструментов, тогда как среди МСП таких было порядка 40%.

В топ-3 видов господдержки по востребованности у крупных предприятий вошли прямые закупки НИОКР, инновационной продукции в рамках 44-ФЗ, 223-ФЗ, субсидии на компенсацию части затрат на НИОКР, разработку новых технологий, производство или реализацию инновационной продукции и региональные меры поддержки. Последние, наряду с субсидиями и налоговыми льготами, также были востребованы у МСП.

Распространенной причиной низкого интереса к господдержке оказалось отсутствие потребности в применении конкретных инструментов. На это указали 58% МСП и 45% крупных компаний.

Вторым по важности барьером для малых и средних фирм стала сложность процедуры получения поддержки, в том числе нечеткость правил и частые изменения в них, отсутствие «одного окна» для получения консультаций. Крупные компании также отметили недостаточный потенциальный эффект от предлагаемых мер, особенно от налоговых льгот (17%) и региональных инициатив (50%).

В ходе исследования выяснилось, что почти половина (47%) МСП не смогли воспользоваться господдержкой из-за узких критериев отбора претендентов, а 37% крупных компаний — из-за высоких требований к софинансированию за счет собственных средств и к наличию финансового обеспечения проекта.

Высокие требования к софинансированию или финансовому обеспечению препятствовали получению крупными компаниями профильных субсидий (50%), грантов на научно-производственную кооперацию (40%) и региональных мер поддержки (50%).

У большинства опрошенных компаний (77%) опыт применения мер поддержки инноваций был успешным, при этом МСП оценивали их результативность в среднем выше. Они намного чаще, чем крупные компании, добивались ожидаемого эффекта от прямых закупок НИОКР и инновационной продукции, программ институтов развития, налоговых льгот и региональных мер.

При этом, крупные предприятия чаще пользовались субсидиями на научно-производственную кооперацию, однако большего эффекта также достигали МСП. Менее позитивно складывалось взаимодействие с институтами развития — среди опрошенных данную практику отметили 25% крупных компаний и 13% МСП.

Участвующие в исследовании компании отмечали сложность получения, высокие требования к софинансированию и финансовому обеспечению и издержки администрирования при применении мер поддержки.

При этом первые два фактора оказывали более высокое влияние. Так, свой негативный опыт связывали с этими обстоятельствами 39% и 25% ответивших МСП, 20% и 32% крупных предприятий соответственно.

Компании, позитивно оценившие итоги поддержки, напротив, вдвое реже указывали на эти факторы, и в большей степени — на высокие издержки администрирования и подготовки отчетности (38% МСП и 30% крупных компаний).

Все респонденты отмечали высокую нагрузку по администрированию льготных займов (45% МСП и 50% крупных компаний), МСП — субсидий на научно-производственную кооперацию (57%), крупные фирмы — госзакупок (44%).

Представители МСП также негативно оценили ограниченные возможности применения мер (23%), особенно в отношении налоговых льгот, содействия экспорту и региональных инструментов.