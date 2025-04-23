Торговая сеть «Пятерочка» внедряет инновации и автоматизирует процессы в магазинах сети. Так, в одной из точек в Новосибирске появился робот-уборщик, который помогает поддерживать чистоту в торговом зале на протяжении всего дня. Технология стала частью масштабной работы торговой сети по повышению качества сервиса и комфорта для покупателей. Подробности — в распоряжении редакции «Инк.».

Новый робот эффективно заменяет традиционную поломоечную машину и ручной труд. Он способен за час вымыть до 1 тыс. кв. м площади.

Робот действует автономно, в часы работы магазина — зарядки хватает на 9 часов уборки, а полный цикл подзарядки занимает 4 часа. Кроме того, он самостоятельно определяет, когда необходимо поменять воду или подзарядиться.

Благодаря интеллектуальной системе контроля расхода ресурсов, робот в 10 раз снижает потребление воды и моющих средств по сравнению с обычными способами уборки. Технология помогает магазину повышать операционную эффективность и рационально использовать коммунальные ресурсы.

Внедрение роботизированной уборки — часть масштабной работы торговой сети по повышению качества сервиса и комфорта для покупателей, а также по созданию более удобных условий труда для сотрудников.

Нового помощника уже успели «принять» в коллектив — он стал полноценным членом команды, а покупатели с интересом следят за его передвижениями по залу.