Согласно предварительной информации, правоохранительные органы заинтересовались данными о финансовой деятельности «Яндекс Такси» в рамках дела об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Обыски проводились с целью сбора доказательств и документальных материалов.

Ранее Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил о проведении обысков в офисах «Яндекс.Такси.Корп» и его партнеров в рамках расследования по делу об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. В заявлении ГКНБ подчеркивается, что «Яндекс.Такси.Корп» и его партнеры, несмотря на неоднократные меры, принятые Службой антимонопольного регулирования, необоснованно завышали проценты для водителей, занимающихся частным извозом (такси). Это привело к искусственному увеличению цен на услуги.

Согласно статистике, опубликованной правительством Киргизии в августе, в республике насчитывается 300 тыс. таксистов, из которых 70% осуществляют свою деятельность через платформу «Яндекс Такси». Власти страны выразили беспокойство по поводу того, что такая ситуация приводит к «росту тарифов и значительным денежным оттокам за границу». Для решения данной проблемы было подготовлено постановление, в котором предлагались изменения в правилах для перевозчиков и пассажиров, а также внедрение муниципальных такси.

Представитель «Яндекс Такси» заявил, что компания сотрудничает с антимонопольной службой и меры регулирования к ней не применялись. Он добавил, что «Яндекс Такси» будет защищать свои интересы, продолжая действовать в рамках закона.

«Яндекс Такси» осуществляет свою деятельность в 27 странах, включая Россию, Беларусь, Грузию и другие. Беларусь стала первым зарубежным рынком для компании. В 2016 году «Яндекс Такси» объявила о своем намерении выйти на рынки стран СНГ.

Недавно компания Uber сообщила о многолетнем соглашении с Avride, дочерней компанией «Яндекса», которое предполагает использование роботов для доставки по тротуарам и автономных автомобилей на платформах Uber и Uber Eats.