Микроскопические фрагменты внеземной пыли, найденные в слоях морского дна, возможно, служат остатками древнего катастрофического события — атмосферного взрыва кометы, произошедшего около 12 800 лет назад. Это событие, известное как гипотеза удара позднего дриаса, было предложено для объяснения резкого похолодания, охватившего Землю на 1200 лет в разгар глобального потепления. Исследование опубликовано в журнале PLOS One.

Джим Миллер/Getty Images

Хотя теория остается крайне спорной — многие специалисты по-прежнему отвергают ее, — другие ученые рассматривают ее как потенциально правдоподобную. Один из главных аргументов скептиков — отсутствие ударного кратера, какого стоило бы ожидать от столь масштабного импактного события. Однако, как выясняется, улики могут быть гораздо менее очевидными.

Новое исследование под руководством геолога Кристофера Мура из Университета Южной Каролины проливает свет на возможные доказательства столкновения. Ученые проанализировали четыре морских керна, извлеченных в районе залива Баффина у побережья Гренландии. Эти керны — вертикальные цилиндры осадка, в которых зафиксированы последовательные слои морских отложений, накопленные за тысячи лет.

Некоторые микросферулы, богатые кремнием и железом, обнаружены в ядрах. (Мур и др., PLOS One, 2025)

«Мы обратились к кернам из залива Баффина, чтобы проверить, присутствуют ли в них признаки позднедриасового события, аналогичные тем, что были найдены в десятках наземных точек по всему миру», — рассказал Мур.

«Выбранные участки находились далеко от возможных источников антропогенного загрязнения, а осадочные слои в кернах отличались четкой стратификацией, что позволило предположить, что геологическая запись сохранилась в первозданном виде», — добавил он.

С помощью радиоуглеродного анализа исследователи определили возраст осадочных слоев. Затем они применили метод времяпролетной масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой, чтобы идентифицировать микроскопические частицы, предположительно кометного происхождения, в слоях, соответствующих периоду позднего дриаса.

Некоторые частицы металлической пыли, извлеченные из кернов. (Мур и др., PLOS One, 2025)

В исследуемых слоях ученые обнаружили микросферулы, богатые железом и кремнием, а также частицы металлической пыли, химический состав которых — включая железо с пониженным содержанием кислорода и повышенным уровнем никеля — соответствует внеземному материалу, вероятно, кометного происхождения.

По словам исследователей, эти микросферулы в основном сформированы из земных пород, однако присутствует небольшая доля вещества, связанного с ударной волной — как если бы космическое тело взорвалось в атмосфере, не достигнув поверхности.

«Слой, относящийся к позднему дриасу, содержит целый комплекс индикаторов, указывающих на метеоритный удар, — отметил Мур. — Мы обнаружили микросферулы, скрученные и деформированные частицы металлической пыли, чья химия указывает на кометное или метеоритное происхождение, а также ударно расплавленное стекло и концентрации наночастиц таких элементов, как платина и иридий».

Частицы ударного расплавленного стекла, обнаруженные в ядрах Баффиновой трубы. (Мур и др., PLOS One, 2025)

Эти находки согласуются с данными наземных исследований, проведенных в разных регионах Северного и Южного полушарий. Все это, по словам ученых, указывает на возможный глобальный масштаб события, связанного с гипотезой удара позднего дриаса.

Следующим шагом, по словам авторов, станет изучение осадков из других участков мирового океана с целью поиска аналогичных сигналов. Это поможет уточнить масштабы и характер предполагаемого катастрофического события.