В Лас-Вегасе, в отеле Otonomus, который позиционирует себя как «первый в мире отель на базе ИИ», появился новый сотрудник — человекоподобный робот по имени Ото. Он занимает должность «главного по вайбу» (Chief Vibes Officer) и встречает гостей в лобби.

Otonomus

Современный гостиничный бизнес вынужден постоянно балансировать между автоматизацией процессов и персонализированным сервисом. Ото — это попытка решить эту проблему. Робот может предложить гостям интерактивный и в то же время высокотехнологичный опыт. Андроид с темным лицом и яркими проецируемыми глазами может рассказывать шутки, делиться историческими фактами и давать рекомендации.

Взаимодействие с Ото напоминает общение с ChatGPT или Grok. Гости могут задавать андроиду вопросы и получать ответы на более чем 50 языках. Робот также интегрирован в систему отеля и может помочь с регистрацией или созданием заявки на обслуживание, например, на доставку дополнительных полотенец.

Oto разработан калифорнийским стартапом IntBot, который стремится создавать гуманоидных роботов для сферы услуг. Хотя на данный момент присутствие робота носит скорее развлекательный характер, он демонстрирует, как ИИ и робототехника могут быть интегрированы в индустрию гостеприимства.

Появление Ото происходит на фоне спада туризма в Лас-Вегасе, и отель, вероятно, надеется, что такой уникальный опыт привлечет новых посетителей.